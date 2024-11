Serie A: la Lazio stende 3-0 il Bologna. La classifica aggiornata

La Lazio trionfa all’Olimpico superando il Bologna con un perentorio 3-0 in una partita che ha visto i biancocelesti crescere nella ripresa e concretizzare le occasioni decisive. I gol di Gigot, Zaccagni e un’ottima gestione tattica hanno regalato tre punti fondamentali alla squadra di Sarri, che conferma la sua solidità e ambizione.

Primo tempo equilibrato e un’espulsione chiave

La gara si apre con un ritmo intenso ma poche vere occasioni. Castellanos sfiora il vantaggio per la Lazio con un colpo di tacco al 21’, mentre il Bologna cerca di rispondere con alcune iniziative isolate di Castro e Orsolini. La svolta arriva al 35’, quando Pobega si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando gli ospiti in dieci uomini.

Nonostante la superiorità numerica, la Lazio non riesce a trovare il gol nel primo tempo, anche grazie alla determinazione difensiva del Bologna, che salva su alcune azioni pericolose, come il tentativo di Pellegrini al 45’.

Secondo tempo: Lazio dominante

La ripresa si apre con alcune sostituzioni e un atteggiamento più aggressivo da parte della Lazio. Al 68’, i biancocelesti sbloccano il match con un colpo di testa di Samuel Gigot sugli sviluppi di un corner. La rete dà fiducia alla squadra di Sarri, che raddoppia poco dopo al 72’: Mattia Zaccagni, il capitano, trova l’angolino basso con un destro preciso, portando il punteggio sul 2-0.

Il Bologna prova a reagire, ma la superiorità della Lazio è evidente. All’83’, Tchaouna sfiora il gol con un mancino insidioso, preludio al definitivo 3-0. La rete arriva nei minuti finali grazie a un’azione ben orchestrata, che sigilla una vittoria meritata.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 29

Atalanta – 28

Inter – 28

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 25

Milan – 19

Bologna – 18

Udinese – 16

Empoli – 15

Torino – 15

Roma – 13

Parma – 12

Verona – 12

Cagliari – 11

Genoa – 11

Como – 10

Lecce – 9

Monza – 9

Venezia – 8