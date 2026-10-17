Serie A: pari a reti bianche tra Roma e Genoa dopo i primi 45
All’Olimpico, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Roma e Genoa, impegnati nel match valido per la 7a giornata del campionato di Serie A. Una prima frazione di gioco equilibrata, dove le due squadre si sono date battaglia per portare a casa i tre punti.
Parte meglio la formazione di mister De Rossi, che al 9′ ha subito una grande occasione per sbloccare il risultato: El Shaarawy sfrutta un rimpallo per portarsi al tiro da dentro l’area, la conclusione viene però sporcata da Pisilli e termina sull’esterno della rete.
Risponde la Roma, che al 30′ va vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da Balerdi, che gira sul primo palo e colpisce in pieno il legno. Pochi minuti dopo, sfortunato anche il Genoa, che ci prova con El Shaarawy che si coordina splendiamente centrando in pieno il montante.