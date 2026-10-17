Serie B, il Pisa cala il tris alla Cremonese: i nerazzurri conquistano il terzo posto. La classifica aggiornata

Porta a casa tre punti importanti il Pisa, impegnato nel match di Serie B contro la Cremonese. Un incontro combattuto, con i nerazzurri che riescono nel finale a trovare il gol vittoria con Moreo e raggiungere il terzo posto in classifica, a -6 dal Palermo

Grande partenza da parte degli uomini di Bianco, che al 3′ sbloccano il risultato: gran palla in profonditá di Moreo per il Tramoni che, davanti a Fulignati, non sbaglia, firmando l’1-‘0. All’11’ il trequartista trova anche la rete del raddoppio, ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare. Gli ospiti reagiscono e al 32′ riescono a riportare il risultati in situazione di equilibrio, con una splendida conclusione di Berti che si spegne sotto l’incrocio dei pali.





Nella ripresa il Pisa prende in mano l’incontro e, dopo un paio di occasioni, al 79′ si porta nuovamente in vantaggio: Moreo sfrutta la sponda di Petagna e prova la conclusione, Fulignati respinge ma l’attaccante nerazzurro è rapido a trovare il tap-in vincente. Nel finale c’è spazio anche per la rete di Marras, che chiude l’incontro.

Con questi tre punti il Pisa riesce a raggiungere il terzo posto in classifica, a pari punti con il Modena. Notte fonda invece per la Cremonese, ferma a quota 6. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Palermo – 19

Mantova – 14

Pisa – 13

Modena – 13

Südtirol – 12

Ascoli – 12

Benevento – 11

Avellino – 10

Entella – 9

Verona – 8

Empoli – 7

Arezzo – 7

Carrarese – 7

Cesena – 7

Padova – 7

Cremonese – 6

L.R. Vicenza – 6

Sampdoria – 4

Catanzaro – 4

Juve Stabia – 2