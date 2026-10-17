Carrarese-Modena 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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La Carrarese conquista la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, superando il Modena per 2-1, al termine di una gara decisa dalle reti di Abiuso e Rubino. Per i gialloblù non basta il gol dell’ex Palermo Belotti, che trova ancora la via della rete ma non riesce a evitare la sconfitta della sua squadra.

La partita si sblocca dopo appena un minuto, quando Abiuso porta in vantaggio la Carrarese. Nella ripresa, al 52′, è Rubino a firmare il raddoppio, mettendo la gara in salita per il Modena. La formazione emiliana prova a reagire e trova il gol con Belotti, ma il tentativo di rimonta non è sufficiente per evitare il ko.


Un risultato da seguire con attenzione anche in casa Palermo: la Carrarese sarà infatti la prossima avversaria dei rosanero. La squadra toscana arriva dunque alla sfida con il morale alto dopo il suo secondo successo di fila. Di seguito gli highlights del match:

 

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