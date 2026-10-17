Pisa-Cremonese, fumogeni in campo: gara interrotta per due minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Attimi di tensione alla Cetilar Arena durante il match di Serie B tra Pisa-Cremonese. La partita si era aperta con il vantaggio dei padroni di casa, arrivato dopo appena due minuti grazie alla rete di Tramoni. Alla mezz’ora, però, i grigiorossi hanno trovato l’1-1 con un gran tiro di sinistro di Berti.

Proprio dopo la rete del pareggio, dagli spalti sono stati lanciati diversi fumogeni, uno dei quali è finito direttamente sul terreno di gioco, nei pressi del portiere Fulignati. L’episodio ha costretto l’arbitro Di Loreto a fermare la gara per circa due minuti.


Alla base della contestazione ci sarebbero le restrizioni imposte ai tifosi per le trasferte, motivo della protesta andata in scena sugli spalti dell’impianto pisano. Una volta ripristinate le condizioni per proseguire la partita, il gioco è ripreso regolarmente, in concomitanza con il controllo del VAR sul gol del pareggio della Cremonese.

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