Mantova-Palermo 0-2, gli highlights: Segre e Hernani firmano il colpo rosanero al Martelli (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (11)

Il Palermo espugna il “Danilo Martelli” battendo il Mantova per 2-0 nella settima giornata di Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato, con i padroni di casa capaci di mettere in difficoltà la formazione di Filippo Inzaghi, i rosanero sbloccano la sfida nella ripresa grazie a Jacopo Segre. A chiudere definitivamente i conti è Hernani, che firma il raddoppio e fa esplodere di gioia la panchina palermitana.

Una vittoria pesante per il Palermo, che conquista il sesto successo nelle prime sette giornate, mantiene l’imbattibilità e consolida il primato in classifica.


Di seguito gli highlights di Mantova-Palermo 0-2, con le azioni più importanti e i gol di Segre e Hernani.

Altre notizie

Screenshot 2026-10-17 203159

Palermo, Segre: «Siamo anima, cuore e sacrificio. Dopo il gol non capivo più nulla, volevo correre dai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 202937

Palermo, Inzaghi: «Sei vittorie in sette partite? È solo la base di partenza. Con la Carrarese voglio il Barbera pieno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (8)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Vittoria col coltello fra i denti. Questa squadra sa soffrire e colpire»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Mantova-Palermo, Modesto: «Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Ho sbagliato io, mi prendo le colpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Mantova-Palermo, Trimboli: «Abbiamo giocato bene, ma dopo il gol dovevamo fare di più. Il Palermo ha giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (6)

Serie B, Palermo in fuga: Mantova battuto 2-0, rosanero a +5. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Mantova-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi ai giocatori di Inzaghi

Rosario Di Stefano Ottobre 17, 2026
de angelis primavera

Palermo Primavera, De Angelis: «Vittoria bellissima, prestazione quasi perfetta. Continuiamo a crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Bonucci

Mantova-Palermo, ospite d’eccezione al Martelli: sugli spalti c’è Leonardo Bonucci

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
8ff051e3-8049-4afa-b10f-deb6ec7111b4

Mantova-Palermo, Osti cita Virgilio: «Il fato troverà la strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
0d179ea9-f061-4fa3-a92c-2a6ae327924e

Mantova-Palermo, Bardi: «Affrontiamo una squadra forte, ma daremo tutto per conquistare punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (3)

Mantova-Palermo 0-2, la capolista detta legge: Segre e Hernani lanciano la fuga rosanero

Katia Virzì Ottobre 17, 2026

Ultimissime

mantova palermo 26-27 (11)

Mantova-Palermo 0-2, gli highlights: Segre e Hernani firmano il colpo rosanero al Martelli (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 203159

Palermo, Segre: «Siamo anima, cuore e sacrificio. Dopo il gol non capivo più nulla, volevo correre dai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 202937

Palermo, Inzaghi: «Sei vittorie in sette partite? È solo la base di partenza. Con la Carrarese voglio il Barbera pieno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (8)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Vittoria col coltello fra i denti. Questa squadra sa soffrire e colpire»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Mantova-Palermo, Modesto: «Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Ho sbagliato io, mi prendo le colpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026