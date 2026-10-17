Mantova-Palermo 0-2, gli highlights: Segre e Hernani firmano il colpo rosanero al Martelli (VIDEO)
Il Palermo espugna il “Danilo Martelli” battendo il Mantova per 2-0 nella settima giornata di Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato, con i padroni di casa capaci di mettere in difficoltà la formazione di Filippo Inzaghi, i rosanero sbloccano la sfida nella ripresa grazie a Jacopo Segre. A chiudere definitivamente i conti è Hernani, che firma il raddoppio e fa esplodere di gioia la panchina palermitana.
Una vittoria pesante per il Palermo, che conquista il sesto successo nelle prime sette giornate, mantiene l’imbattibilità e consolida il primato in classifica.
Di seguito gli highlights di Mantova-Palermo 0-2, con le azioni più importanti e i gol di Segre e Hernani.