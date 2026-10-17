Padova-Entella 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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La Virtus Entella conquista una vittoria in rimonta sul campo del Padova, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Tiritiello e Guiu nella ripresa. Dopo essere andati sotto nel primo tempo, gli ospiti riescono a ribaltare il risultato e a portare a casa tre punti preziosi.

A sbloccare la partita, al 28′, è il Padova, che passa in vantaggio grazie a un autogol di Di Mario. La formazione di casa chiude così in avanti la prima frazione, ma nella ripresa deve fare i conti con la reazione della Virtus Entella.


Al 54′ arriva il pareggio firmato da Tiritiello, che riporta il risultato in equilibrio e rilancia le ambizioni degli ospiti. La rimonta si completa all’84’, quando Guiu trova la rete del definitivo 1-2, regalando all’Entella il successo in trasferta. Di seguito gli highlights del match:

 

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