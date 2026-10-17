Benevento-Vicenza 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 215423

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Benevento e Vicenza, terminata sul risultato di 2-2. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, capaci di portarsi sul doppio vantaggio, nella ripresa arriva la reazione della formazione biancorossa, che riesce a recuperare il risultato grazie alle reti di Corazza e Caferri.

Il Benevento parte con il piede giusto e al 22′ trova il gol dell’1-0 con Siatounis. Passano appena cinque minuti e al 27′ è Kouan a firmare il raddoppio, portando i giallorossi sul 2-0 e mettendo la partita sui binari favorevoli alla squadra di casa.


Nella ripresa, però, il Vicenza cambia passo e riapre la gara al 68′ con Corazza. Gli ospiti aumentano la pressione alla ricerca del pareggio e vengono premiati all’87’, quando Caferri trova la rete del definitivo 2-2, completando la rimonta nel finale. Di seguito gli highlights del match:

Altre notizie

Screenshot 2026-10-17 214755

Padova-Entella 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 211040

Serie B, il Pisa cala il tris alla Cremonese: i nerazzurri conquistano il terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 210414

Carrarese-Modena 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 205333

Pisa-Cremonese, fumogeni in campo: gara interrotta per due minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (11)

Mantova-Palermo 0-2, gli highlights: Segre e Hernani firmano il colpo rosanero al Martelli (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Mantova-Palermo, Modesto: «Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Ho sbagliato io, mi prendo le colpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Mantova-Palermo, Trimboli: «Abbiamo giocato bene, ma dopo il gol dovevamo fare di più. Il Palermo ha giocatori forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Padova, Calabro vicino all’esonero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
CarrareseModenaRubinoMAR64073

Palermo, i prossimi avversari: Rubino trascina la Carrarese. «Il nuovo allenatore ci ha ridato entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
images

Palermo, i prossimi avversari: la Carrarese ritrova fiducia. Oliana: «Gruppo unito, vogliamo dimostrare il nostro valore»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
pagliuca

Palermo, la Carrarese arriva al Barbera con due vittorie consecutive. Pagliuca: «Restiamo con i piedi per terra»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo 26-27 (6)

Serie B, Palermo in fuga: Mantova battuto 2-0, rosanero a +5. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-17 215423

Benevento-Vicenza 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 214755

Padova-Entella 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
HU2xalRWAAATOvG

Serie A: pari a reti bianche tra Roma e Genoa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 211040

Serie B, il Pisa cala il tris alla Cremonese: i nerazzurri conquistano il terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 210414

Carrarese-Modena 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026