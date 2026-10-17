Benevento-Vicenza 2-2: gli highlights del match

Spettacolo ed emozioni nella sfida tra Benevento e Vicenza, terminata sul risultato di 2-2. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, capaci di portarsi sul doppio vantaggio, nella ripresa arriva la reazione della formazione biancorossa, che riesce a recuperare il risultato grazie alle reti di Corazza e Caferri.

Il Benevento parte con il piede giusto e al 22′ trova il gol dell’1-0 con Siatounis. Passano appena cinque minuti e al 27′ è Kouan a firmare il raddoppio, portando i giallorossi sul 2-0 e mettendo la partita sui binari favorevoli alla squadra di casa.





Nella ripresa, però, il Vicenza cambia passo e riapre la gara al 68′ con Corazza. Gli ospiti aumentano la pressione alla ricerca del pareggio e vengono premiati all’87’, quando Caferri trova la rete del definitivo 2-2, completando la rimonta nel finale. Di seguito gli highlights del match: