Ascoli-Empoli 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Termina in parità la sfida tra Ascoli ed Empoli, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara caratterizzata da due reti nella prima mezz’ora.

È l’Empoli a sbloccare il risultato al 14′, quando Ceesay trova la via della rete e porta avanti la formazione toscana. La reazione dell’Ascoli, però, non tarda ad arrivare: al 26′ è Rizzo a ristabilire la parità, riportando il risultato in equilibrio. Dopo il botta e risposta iniziale, la partita prosegue con le due squadre alla ricerca dell’episodio decisivo, ma il punteggio non cambia più e le due squadre si devono accontentare di un punto a testa. Di seguito gli highlights del match:


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