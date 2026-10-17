Pisa-Cremonese 3-1, Pecchia: «Risultato fin troppo pesante, la squadra ha lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata in casa del Pisa, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia, analizzando la prestazione della sua formazione e cercando soluzioni per uscire da questo periodo negativo.

«L’analisi è abbastanza chiara: nei primi cinque minuti siamo stati fuori dalla partita – ha spiegato il tecnico -. Poi, però, abbiamo ripreso le distanze, disputando un buonissimo primo tempo. Sono contento di una squadra che ha lavorato bene, anche nella ripresa, dove i ritmi erano più bassi da entrambe le parti. La sensazione era anche che potessimo ripartire e fare male. Il 2-1 ha poi “rotto” la gara. Risultato fin troppo pesante»


Sulle assenze, Pecchia aggiunge: «Devo analizzare quelli che abbiamo. Sono felice di tanti giocatori. Anche Berti sta recuperando la migliore condizione. Elia ha allungato il minutaggio a disposizione, Licina nonostante il braccio si allena in un certo modo, intenso. Quelli che non ci sono, non ci sono. Serve insistere sulle nostre cose, col tempo parleremo anche di quelli che torneranno. Non mi sento ora di commentare oltremodo le assenze attuali»

E sugli animi caldi visti in campo: «Credo sia normale un po’ di nervosismo. Non vedo particolari situazioni fuori controllo. Nasti sì, un po’ teso, ma nel finale del primo tempo il clima si è un po’ scaldato. È stato tolto perché ammonito, non potevamo permetterci un’altra sua sanzione»

Infine, il tecnico indica la strada per ripartire ed uscire da questo periodo negativo: «Bisogna continuare a lavorare, mantenendo questa voglia. Bisogna giocare in velocità, come capitato in alcune situazioni del primo tempo»

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