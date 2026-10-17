Serie A: all’Olimpico la Roma batte 2-0 il Genoa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Conquista un altra vittoria la Roma, che batte 2-0 il Genoa nel match valido per la 7a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa sono i giallorossi a fare loro l’incontro, con le reti di Castro e Lulli che firmano il successo.

Parte meglio la formazione di mister De Rossi, che al 9′ ha subito una grande occasione per sbloccare il risultato: El Shaarawy sfrutta un rimpallo per portarsi al tiro da dentro l’area, la conclusione viene però sporcata da Pisilli e termina sull’esterno della rete.


Risponde la Roma, che al 30′ va vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da Balerdi, che gira sul primo palo e colpisce in pieno il legno. Pochi minuti dopo, sfortunato anche il Genoa, che ci prova con El Shaarawy che si coordina splendiamente centrando in pieno il montante.

Nella ripresa i giallorossi prendono in mano l’incontro, riuscendo a trovare il vantaggio al 50′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castro controlla la sfera dopo una serie di rimpalli e si inventa da fermo un pallonetto delizioso che batte Bijlow, portando in vantaggio i suoi.

Gli uomini di Gasperini continuano a spingere in avanti, trova al 68′ la rete del raddoppio con Lulli, che sfrutta l’assist di Soule e trova il suo primo gol in Serie A. Nel finale i capitolini gestiscono bene il doppio vantaggio, portando a casa il successo.

Con questi tre punti la Roma conferma il secondo posto in classifica, a 2 lunghezze dall’Inter capolista. Altra sconfitta per il Genoa, fermo al penultimo posto a soli 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Inter – 19

Roma – 17

Lazio – 16

Cagliari – 13

Frosinone – 13

Milan – 12

Juventus – 11

Como – 11

Napoli – 10

Atalanta – 9

Sassuolo – 8

Torino – 7

Lecce – 6

Bologna – 5

Udinese – 4

Monza – 4

Parma – 4

Fiorentina – 4

Genoa – 4

Venezia – 3

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