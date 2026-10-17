Serie A: all’Olimpico la Roma batte 2-0 il Genoa. La classifica aggiornata
Conquista un altra vittoria la Roma, che batte 2-0 il Genoa nel match valido per la 7a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa sono i giallorossi a fare loro l’incontro, con le reti di Castro e Lulli che firmano il successo.
Parte meglio la formazione di mister De Rossi, che al 9′ ha subito una grande occasione per sbloccare il risultato: El Shaarawy sfrutta un rimpallo per portarsi al tiro da dentro l’area, la conclusione viene però sporcata da Pisilli e termina sull’esterno della rete.
Risponde la Roma, che al 30′ va vicinissima al vantaggio con la traversa colpita da Balerdi, che gira sul primo palo e colpisce in pieno il legno. Pochi minuti dopo, sfortunato anche il Genoa, che ci prova con El Shaarawy che si coordina splendiamente centrando in pieno il montante.
Nella ripresa i giallorossi prendono in mano l’incontro, riuscendo a trovare il vantaggio al 50′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castro controlla la sfera dopo una serie di rimpalli e si inventa da fermo un pallonetto delizioso che batte Bijlow, portando in vantaggio i suoi.
Gli uomini di Gasperini continuano a spingere in avanti, trova al 68′ la rete del raddoppio con Lulli, che sfrutta l’assist di Soule e trova il suo primo gol in Serie A. Nel finale i capitolini gestiscono bene il doppio vantaggio, portando a casa il successo.
Con questi tre punti la Roma conferma il secondo posto in classifica, a 2 lunghezze dall’Inter capolista. Altra sconfitta per il Genoa, fermo al penultimo posto a soli 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 19
Roma – 17
Lazio – 16
Cagliari – 13
Frosinone – 13
Milan – 12
Juventus – 11
Como – 11
Napoli – 10
Atalanta – 9
Sassuolo – 8
Torino – 7
Lecce – 6
Bologna – 5
Udinese – 4
Monza – 4
Parma – 4
Fiorentina – 4
Genoa – 4
Venezia – 3