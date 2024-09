Serie A: pari a reti bianche tra Juventus e Napoli. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Juventus e Napoli. Primo spunto della Juve al 10′: cross di Yildiz dalla destra e inserimento di McKennie che, però, di testa non riesce ad arrivare all’impatto col pallone. Al 17′ ci prova il Napoli: buona transizione del Napoli con Kvara che innesca McTominay che, a sua volta, scarica verso Lukaku, la cui conclusione viene smorzata da Bremer e facilita l’intervento di Di Gregorio. All’intervallo è 0-0.

Nella ripresa, al 55′ grande occasione per il Napoli! Assolo di Politano che scappa sull’out di destra, rientra sul mancino e calcia alzando troppo la mira. Risponde la Juve al 70′, grande occasione per la Juve! Grande discesa di Cambiaso che scarica per Koopmeiners, ma il tiro dell’olandese non inquadra lo specchio. Il match termina 0-0.

CLASSIFICA

Torino 11

Udinese 10

Napoli 10

Juventus 9

Empoli 9*

Inter 8

Lazio 7

Udinese 7

Verona 6*

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5*

Parma 4

Lecce 4

Venezia 4*

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2*

Como 2

*Una partita in più