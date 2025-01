Serie A: non c’è storia al Maradona. Il Napoli ne fa due al Verona e allunga in vetta, la classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Napoli ed Hellas Verona. Al Maradona gli uomini di Antonio Conte partono subito bene, prendono il pallino del gioco e smistano palloni da un lato all’altro del campo a discapito di un Verona lento e macchinoso. A portare avanti i partenopei è l’autogol sfortunato di Montipò dopo soli 5′ di gioco. La rete indirizza subito la gara e l’Hellas fatica anche solo a ripartire. All’intervallo il Napoli è avanti 1-0.

Nella ripresa, sono sempre i partenopei a dominare e a non dare spazio agli avversari. L’Hellas Verona non riesce a reagire alle avanzate napoletane. Senza troppi sforzi i partenopei portano a casa tre punti fondamentali, allungando così in vetta alla classifica.

CLASSIFICA

Napoli – 47

Inter – 43

Atalanta – 42

Lazio – 36

Juventus – 33

Fiorentina – 32

Bologna – 29

Milan – 28

Udinese – 26

Roma – 24

Genoa – 23

Torino – 22

Empoli – 20

Lecce – 20

Parma – 19

Como – 19

Verona – 19

Cagliari – 18

Venezia – 14

Monza – 10