Serie A: Napoli cala il tris alla Fiorentina, al Franchi finisce 0-3. La classifica aggiornata

Il match tra Fiorentina e Napoli si è concluso con una vittoria convincente per gli ospiti, che hanno battuto i padroni di casa per 3-0.

La partita è stata dominata da momenti di intenso gioco, ma il Napoli ha saputo capitalizzare meglio le occasioni. David Neres ha aperto le marcature al 29′, sfruttando una giocata personale che ha visto la sua conclusione sfuggire al portiere della Fiorentina, David de Gea. Questo gol ha dato il tono per il resto della partita.

Nel secondo tempo, Romelu Lukaku ha raddoppiato il vantaggio con un rigore al 54′, mantenendo la calma e superando de Gea con un tiro rasoterra al centro. Poi, al 68′, Scott McTominay ha approfittato di un errore difensivo della Fiorentina, segnando il terzo gol e chiudendo di fatto la partita.

La Fiorentina ha cercato di reagire con diverse sostituzioni nel tentativo di rinvigorire la squadra, ma non è riuscita a rompere la solida difesa del Napoli. Anche se hanno mantenuto un buon possesso palla, i tentativi di Fiorentina di trovare la via del gol sono stati inefficaci, culminando in una serata frustrante per la squadra di casa.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 44 punti

Atalanta – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 35 punti

Juventus – 32 punti

Fiorentina – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 24 punti

Roma – 20 punti

Torino – 20 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Verona – 18 punti

Lecce – 16 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti