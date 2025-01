Serie A: partita equilibrata tra Verona e Udinese, reti inviolate all’intervallo

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Verona-Udinese, match della 19esima giornata di Serie A. Al “Bentegodi” vanno in scena 45 minuti noiosi dove non si registrano palle gol importanti. Timidi tentativi da parte delle due squadre che hanno solamente un’occasione per parte: al 19′ Serdar, da fuori area, calcia e trova la deviazione provvidenziale di Solet mentre, al 40′, ci prova Thauvin e Montipò risponde presente. Al 34′, invece, Lucca si fa ammonire per una sbracciata: essendo diffidato salterà il prossimo turno.

Continue Reading