Serie A: l’Inter cala il tris al Parma, a San Siro finisce 3-1. La classifica aggiornata

Il match tra Inter e Parma, conclusosi con un 3-1 per i nerazzurri, è stato un vero e proprio spettacolo di emozioni, errori e colpi di scena. I padroni di casa, al Meazza, si sono imposti nonostante un Parma coriaceo che ha lottato fino all’ultimo. Ma vediamo nel dettaglio come si è svolta la partita.

Primo Tempo: Inter in Vantaggio, Ma Non Senza Fatica

La partita si è accesa subito con un’Inter che ha cercato di fare la partita fin dai primi minuti. Dopo una fase iniziale di studio, i nerazzurri sono passati in vantaggio al 40′ grazie a un bellissimo scambio in area tra Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, con quest’ultimo che ha freddato il portiere avversario con un tiro preciso all’incrocio dei pali, siglando l’1-0.

Tuttavia, il Parma non ha lasciato nulla di intentato, creando qualche occasione con Cancellieri e Man, ma la difesa interista ha saputo resistere. Anche Lautaro Martinez ha avuto la sua occasione, ma la sua conclusione è finita alta sopra la traversa. Nonostante il predominio dell’Inter, il primo tempo si è chiuso con un risultato di 1-0, ma il Parma non sembrava affatto fuori dalla partita.

Secondo Tempo: Un’Inter Irresistibile, Ma con Sorprese

Nella ripresa, l’Inter ha subito messo il turbo. Al 67′, Yann Bisseck ha servito un assist perfetto per Marcus Thuram, che ha controllato e concluso con freddezza, portando l’Inter sul 2-0. A quel punto sembrava che il Parma dovesse arrendersi, ma il calcio è fatto di colpi di scena.

L’Inter ha continuato a spingere, ma al 81′ è arrivato un incredibile autogol di Matteo Darmian, che, nel tentativo di spazzare un cross, ha deviato la palla nella propria porta, riaprendo la partita sul 2-1. Il Parma, galvanizzato dall’incidente, ha cercato di approfittarne, ma le speranze di rimonta sono state smorzate quando, al 85′, l’arbitro ha deciso di annullare un rigore inizialmente assegnato all’Inter dopo un consulto con il VAR, scatenando le proteste dei giocatori di casa.

Alla fine, al 87′, l’Inter ha messo in sicurezza il risultato grazie a un gol di Joaquin Correa che ha concluso un’azione ben orchestrata. Il 3-1 finale è stato sancito, e la partita si è conclusa tra il sollievo e il disappunto dei tifosi, con l’Inter che porta a casa i tre punti grazie a una prestazione solida, ma non priva di difficoltà.

Il match si è concluso con una sequenza di emozioni contrastanti: la delusione dei tifosi del Parma per le opportunità mancate e la soddisfazione dei nerazzurri che, nonostante qualche difficoltà, hanno trovato il modo di vincere. Le decisioni arbitrali hanno avuto un ruolo cruciale, soprattutto l’annullamento del rigore, che ha sollevato parecchie polemiche. Tuttavia, l’Inter ha mostrato ancora una volta di essere una squadra capace di reagire alle difficoltà e chiudere i conti con determinazione.

Napoli 32 punti

Atalanta 31

Inter 31

Fiorentina 28*

Lazio 28

Juventus 26

Milan 22*

Bologna 21*

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Parma 15**

Cagliari 14

Genoa 14

Roma 13

Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8