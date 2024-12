Coppa Italia, Bonanni: «Col Palermo al Napoli ha detto bene, ma contro la Lazio è andata male»

Dopo il deludente 3-1 subito al Olimpico contro la Lazio, il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, e le scelte di Antonio Conte sono al centro del dibattito. L’allenatore ha optato per una formazione ricca di seconde linee, una decisione che ha suscitato diverse polemiche. Con il campionato come unico obiettivo rimasto, le critiche nei confronti di Conte non si sono fatte attendere. Ma è stata una mossa giusta quella di dare riposo ai titolari in vista degli impegni futuri? Gli opinionisti e gli ospiti di TMW offrono il loro punto di vista. Tra questi Massimo Bonanni ha analizzato la partita commentando: «Col Palermo, il Napoli aveva vinto in Coppa Italia ad agosto, ma contro la Lazio è andata meno bene. Anche Baroni ha fatto sette cambi, ma la sua squadra ha mostrato maggiore omogeneità. Il Napoli è forte, ma serviranno rinforzi per affrontare le coppe europee l’anno prossimo. La scelta di Conte, tuttavia, non è stata ben vista: sembra quasi che la qualificazione non fosse la priorità».

