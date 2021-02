Due giornate di squalifica per il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, dopo l’espulsione rimediata nella gara contro il Torino “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta”. Il Giudice Sportivo ha dato anche un turno di stop per Gaetano Castrovilli, sempre della Fiorentina, Rodrigo De Paul dell’Udinese, Riccardo Saponara e Tommaso Pobega dello Spezia, Rodrigo Bentancurdella Juve, Patric della Lazio, Maxime Lopez del Sassuolo, Junior Messias del Crotone e Lorenzo Pellegrini della Roma.