Due autisti di altrettanti assessori regionali, Mimmo Turano (Attività produttive) e Alberto Pierobon (Rifiuti), sono risultati positivi al Covid.

La preoccupazione adesso, secondo quanto riporta “Gds.it”, in tutti i rami dell’amministrazione è amplificata dal fatto che domenica anche questi due assessori erano presenti alla riunione della giunta convocata da Musumeci in un albergo di Pergusa. Lì tutta la squadra del presidente è rimasta chiusa per una intera giornata nella stanza a stretto contatto, seppure con le mascherine indossate.