Diversi giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A, la 34esima. Nove calciatori salteranno i rispettivi match. Tutti per aver preso il quinto cartellino giallo, ad eccezione di Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, arrivato a dieci. È il caso di Berardi, Bourabia e Magnanelli (Sassuolo), Bernardeschi (Juve), Darmian (Parma), Di Lorenzo (Napoli), Grassi (Parma), Ionita (Cagliari) e Okaka (Udinese).Una giornata di squalifica anche per Ivan Juric, allenatore del Verona, espulso contro la Roma nella sfida dell’Olimpico persa 2-1. Per lui anche un’ammenda di 15 mila euro e un’ammonizione (sesta sanzione). Il tutto per aver “rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive al termine della gara”.