Serie A Lazio-Torino sub iudice: decisione rinviata

La decisione sul possibile 3-0 della Lazio a favore del Torino non c’è. Nell’ultimo comunicato del Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, si legge ‘sub iudice’. La sentenza è ancora nelle mani del Giudice, che prende tempo in attesa di un supplemento di indagine. Era accaduto lo stesso nel big match, non disputato, tra Juve e Napoli. Ricordiamo che la partita, in programma martedì 2 marzo, non si è giocata perché i granata sono stati bloccati dalla Asl per via dei casi Coronavirus che hanno colpito la squadra. Ci sarà ancora da attendere per una decisione ufficiale.

Lazio-Torino, gli scenari

Qualunque sia la decisione definitiva del Giudice sportivo si andrà allo scontro legale. Le strade all’orizzonte sono due: il 3-0 a tavolino a favore della Lazio o disporre il rinvio della partita riconoscendo il ricorso del Toro incentrato sulle «cause di forza maggiore» (articolo 55 delle Noif) che hanno impedito alla squadra di raggiungere Roma. Nel primo caso saranno i granata a ricorrere alla Corte Sportiva d’Appello (ultimo grado il Collegio di garanzia), nel secondo saranno i biancocelesti ad impugnare la decisione del Giudice.