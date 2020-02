Sta per prendere il via l’Europa Conference League, la nuova competizione UEFA partirà dalla stagione 2021/2022. Sono stati resi noti i criteri di qualificazione per la serie A. A qualificarsi per il torneo sarà la sesta classificata in campionato: resteranno invariati i quattro slot per l’accesso in Champions League, mentre la quinta e la vincitrice della Coppa Italia approderanno in Europa League. All’Europa Conference League parteciperanno 32 squadre divise in otto gironi da quattro, con successivi ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. La vincitrice si qualificherà all’Europa League successiva.