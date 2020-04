L’emergenza Coronavirus continua in Italia, anche se i contagi hanno subito un rallentamento, quindi si comincia a pensare alla fase 2 e alla ripartenza del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, la ripresa del calcio dovrà passare dall’ok del ministro della Salute, Speranza. In caso dovesse arrivare il “si” del ministro, potrebbe iniziare la fase 2 ovvero il protocollo da seguire per gli stadi, con percorsi ad hoc per le squadre, spostamenti e partite.