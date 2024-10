Serie A: la Lazio si arrende sul finale. La Juventus vince 1 a 0 grazie all’autogol di Gila. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match dell’ottava giornata di Serie A tra Juventus e Lazio. I bianconeri, grazie all’autogol di Gila all’85’ sul cross di Cabal, supera per 1 a 0 la Lazio, in dieci dal 25′ per l’espulsione di Romagnoli, e aggancia momentaneamente il Napoli al primo posto della classifica. Nonostante l’inferiorità numerica, i biancocelesti hanno saputo resistere agli uomini di Thiago Motta, i quali hanno faticato a creare delle vere e proprie palle gol. Soltanto l’autorete sfortunata del difensore della Lazio ha risolto una partita equilibrata, nella quale Di Gregorio non ha dovuto compiere interventi importanti mentre Provedel non si è fatto sorprendere in quelle poche occasioni in cui i padroni di casa si sono presentati dalle sue parti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 16

Juventus 16*

Inter 14

Milan 14*

Lazio 13*

Udinese 13*

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9*

Parma 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

*Una partita in più