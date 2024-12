Serie A: la Juventus vince, ma che fatica. All’U-Power Stadium il Monza cade 2 a 1. La classifica aggiornata

La Juventus espugna Monza e riprende la corsa verso il quarto posto. All’U-Power Stadium i bianconeri vincono 2 a 1 e mettono in seri guai mister Alessandro Nesta. I brianzoli, infatti, rimangono ultimi a 10 punti e non riescono ad uscire dalla crisi.

La partita inizia con un occasione fortuita per i bianconeri con Yildiz, che rimpalla un rinvio di D’Ambrosio con il quale stava per beffare Turati. Subito dopo Nico Gonzalez prima impegna Turati con un tiro a giro e poi, sbalgiando clamorosamente un appoggio, permette a Caprari di calciare dal limite: il tiro è largo e la sfera si perde sul fondo. L’ex Fiorentina, però, prova a rifarsi e con un colpo di testa trova nuovamente la risposta in corner di Turati. Dalla bandierina, Koopmeiners trova Weston McKennie e insacca l’ 1 a 0 al 14′. Otto minuti dopo, quasi a sorpresa, Samuele Birindelli, con un tiro imparabile, batte Di Gregorio e sigla il pari. Al 39′ però i bianconeri tornano in vantaggio grazie a Nico Gonzalez, che è il più lesto di tutti ad approfittare di un rimpallo in area dopo una protezione di Locatelli. Nella ripresa, gli uomini di Motta provano ad alzare i ritmi, ma sono i padroni di casa ad essere più propositivi. Tuttavia la prova d’orgoglio dei biancorossi non basta e la Juventus porta a casa, con fatica, i tre punti.

CLASSIFICA:

Atalanta – 40 punti

Napoli – 38 punti

Inter – 34 punti**

Lazio – 34 punti

Fiorentina – 31 punti**

Juventus – 31 punti

Bologna – 28 punti*

Milan – 26 punti*

Udinese – 20 punti*

Empoli – 19 punti

Roma – 19 punti

Torino – 19 punti

Genoa – 16 punti

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti*

Parma – 15 punti

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

*Una partita in meno

** Due partite in meno