Serie A: al Monza non basta la reazione, all’intervallo Juventus avanti 2 a 1 a Monza

Si conclude sul risultato di 1-2 il primo tempo di Monza-Juventus, match della 17esima giornata di Serie A. La partita inizia con un occasione fortuita per i bianconeri con Yildiz, che rimpalla un rinvio di D’Ambrosio con il quale stava per beffare Turati. Subito dopo Nico Gonzalez prima impegna Turati con un tiro a giro e poi, sbalgiando clamorosamente un appoggio, permette a Caprari di calciare dal limite: il tiro è largo e la sfera si perde sul fondo. L’ex Fiorentina, però, prova a rifarsi e con un colpo di testa trova nuovamente la risposta in corner di Turati. Dalla bandierina, Koopmeiners trova Weston McKennie e insacca l’ 1 a 0 al 14′. Otto minuti dopo, quasi a sorpresa, Samuele Birindelli, con un tiro imparabile, batte Di Gregorio e sigla il pari. Al 39′ però i bianconeri tornano in vantaggio grazie a Nico Gonzalez, che è il più lesto di tutti ad approfittare di un rimpallo in area dopo una protezione di Locatelli.

