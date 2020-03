L’edizione odierna di “Repubblica”, si è soffermata sull’indagine nei confronti di alcuni club di Serie A in merito ai biglietti ed abbonamenti. Si tratta di Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma ed Udinese. Infatti, gli abbonamenti ed i singoli biglietti dei club in questione sono stati considerati “vessatori”, cioè penalizzanti per i tifosi, dal momento che variati club negano il rimborso anche nel caso di rinvio del match. A far luce su questa questione è stata l’Autorità Antitrust, un’associazione di consumatori e singoli sportivi che ha deciso di aprire una vera e propria indagine formale su alcune squadre.