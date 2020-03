Cagliari, Giulini sulle decisioni di Spadafora: "L'Italia ha bisogno di lucidità e serietà" (FOTO)

Attraverso il proprio account Twitter, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ha parlato delle ultime decisioni del Ministro Spadafora in merito alla situazione legata al Coronavirus. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni: “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”.



— Tommaso Giulini (@tommasogiulini) March 8, 2020