Vittoria mai in dubbio per la Lazio contro un Bologna spento e quasi mai pericoloso. La squadra di Sarri va subito in vantaggio con un rigore generoso trasformato da Immobile, poi gestisce il vantaggio e nella ripresa piazza l’uno-due decisivo con Zaccagni.

Meglio la Lazio del Bologna nella prima fase della gara anche se a parte un tiro di Patric su azione d’angolo, ribattuto dalla difesa, non si contano azioni pericolose da parte della squadra biancoceleste che però staziona a lungo nella metà campo avversaria. Il Bologna si difende con ordine e tenta di alleggerire con qualche ripartenza sfruttando Arnautovic come pivot. Poco prima del quarto d’ora di gioco però la gara si sblocca: sbracciata di Soumaoro in uscita dalla difesa su Zaccagni e calcio di rigore, molto generoso, per la Lazio. Dal dischetto va Immobile che è freddissimo dal dischetto e batte Skorupski.