Serie A: il Napoli ci prova ma non basta, trionfa il Milan 1-0 a “San Siro”. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A Milan-Napoli. A “San Siro” poche emozioni nella prima frazione di gioco, il Napoli riesce a creare una sola occasione pericolosa nei primissimi minuti ma è il Milan, grazie al gol di Theo Hernandez, a sbloccarla e a permettere ai padroni di casa di arrivare al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo il Napoli ci prova e il Milan cerca di ripartire in contropiede. Tante occasioni per i partenopei ma nessuna rete, trionfa il Milan a “San Siro”

Di seguito il risultato e la classifica aggiornata:

Milan-Napoli 1-0 (Theo Hernandez 25′)

CLASSIFICA

Inter 60

Juventus 53

Milan 52

Atalanta 42

Bologna 39

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Napoli 35

Torino 33

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13