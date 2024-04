Serie A: il Cagliari beffa l’Atalanta e vince 2-1, Verona sconfitto dal Genoa. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie A tra Cagliari e Atalanta e Verona-Genoa. Il Cagliari beffa l’Atalanta di Gasperini grazie alla rete dell’ex rosanero Nicolas Viola all’ 88′. Il Genoa vince in rimonta in casa del Verona per 1-2, grazie alla rete di Gudmundsson.

CLASSIFICA

Inter 79*

Milan 68

Juventus 59*

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50*

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Empoli 28

Udinese 28*

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15

* Una partita in meno

** Una partita in più