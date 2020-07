L’Inter dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo grazie al 20esimo goal in campionato di Lukaku, si fa rimontare dal Bologna. Il club emiliano segna prima con Juvara e poi passa in vantaggio con Barrow, che chiude un grandissimo contropiede iniziato da Dominguez e rifinito per il 99 che batte Handanovic in diagonale. Finisce così 1-2 per il Bologna. Espulsi Soriano per il Bologna e Bastoni per l’Inter. Il Bologna, con questa impresa, archivia così il discorso salvezza.