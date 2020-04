Secondo quanto riporta “Repubblica”, i medici di 17 club di Serie A su 20 hanno inviato una lettera alla commissione tecnico-scientifica della FIGC per fare luce sui protocolli sanitari da attuare qualora si decidesse di ripartire con il campionato. A scrivere ai medici della Federazione sono stati i responsabili sanitari di Atalanta, Bologna, Cagliari, Brescia, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino e Udinese. Molte le richieste di chiarimento e diversificate fra loro: dalle procedure da seguire in casa di positività di un tesserato dopo la ripresa, passando per le norme per la sanificazione delle strutture e sull’effettuazione dei tamponi, arrivando alla gestione del personale dello staff over 65 e alla responsabilità legale a carico del club di fronte ad una nuova positività.