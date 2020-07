Scontro totale tra la Lega Serie A e Sky. Secondo quanto riporta “Calciomercato.it”, lunedì scorso il tribunale civile di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dell’emittente satellitare, che non ha ancora saldato l’ultima rata bimestrale di questa stagione (131 milioni) e chiede uno sconto tra il 15 e il 18% sul pagamento della prossima annata a causa dell’emergenza coronavirus. I club intanto, non ci stanno: è stata convocata un’assemblea in via d’urgenza per lunedì 13 luglio, e tra i punti all’ordine del giorno ne compare uno che riguarda questa questione: “Aggiornamento Sky: valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell’esecuzione del Contratto di Licenza dei diritti audiovisivi 2018-2021”, si legge nel testo del comunicato ufficiale n.257.