L’ex storico rosanero Ignazio Arcoleo, ha parlato della scelta dell’allenatore del club rosanero ai microfoni di “Itasportpress.it”. Ecco le sue parole: «L’allenatore secondo me già è stato scelto, ma verrà comunicato nei tempi e nei modi che sceglierà la società. Tutti i nomi che si sono fatti per gli allenatori sono importanti, gente molto preparata e brava. Nessuno si deve permettere di sindacare le scelte di Castagnini e Sagramola, devono operare in piena autonomia e libertà. Pergolizzi ha vinto il campionato, non gli possiamo dire nulla. E’ stato chiamato per vincerlo e c’è riuscito, gli possiamo soltanto dire che è molto bravo insieme ai giocatori che hanno raggiunto l’obiettivo. E’ stato primo dall’inizio alla fine, è un palermitano eccellente».