Serie A: Dovbyk la riprende nel recupero, Bologna-Roma termina 2-2. La classifica aggiornata

La Roma la pareggia nel recupero contro il Bologna. I giallorossi dominano fin dai primi minuti e la sbloccano con il quarto gol in campionato di Saelemaekers. Dopo il vantaggio però la Roma si ferma e subisce in 4 minuti i gol di Dallinga e il rigore di Ferguson causato da un fallo di mano di Kone. La Roma non reagisce ma nel recupero il fallo di mano di Lucumi concede a Dovbyk il rigore del pareggio che l’ucraino non fallisce chiudendo la partita sul 2-2.

CLASSIFICA

Napoli – 44

Inter – 43

Atalanta – 42

Lazio – 36

Juventus – 33

Fiorentina – 32

Bologna – 29

Milan – 28

Udinese – 26

Roma – 24

Genoa – 23

Torino – 22

Empoli – 20

Lecce – 20

Parma – 19

Como – 19

Verona – 19

Cagliari – 18

Venezia – 14

Monza – 10