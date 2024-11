Serie A: Calhanoglu risponde a McTominay ma sbaglia un rigore. Inter-Napoli termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Inter e Napoli non si fanno male e si dividono dunque la posta in palio in questo big-match da Scudetto. A San Siro il posticipo di lusso della 12esima giornata di Serie A termina 1 a 1. Primo tempo abbastanza equilibrato che viene sbloccato al 23′ da McTominay, il quale batte Sommer dopo essere stato servito da Rrahmani. Successivamente i partenopei resistono e Meret risponde presente sul tiro di Acerbi, ma al 43′ si fa sorprendere dal tiro non irresistibile dalla distanza di Calhanoglu. Nella ripresa Di Marco colpisce un palo mentre al 74′ fa notizia il legno colpito dal numero 20 turco su calcio di rigore: in Italia, infatti, non aveva mai sbagliato dagli undici metri. Subito dopo gli uomini di Inzaghi insistono ma Meret nega la gioia del gol a Barella.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 26

Atalanta – 25

Fiorentina – 25

Inter – 25

Lazio – 25

Juventus – 24

Milan – 18*

Bologna – 18*

Udinese – 16

Empoli – 15

Torino – 14

Roma – 13

Parma – 12

Verona – 12

Como – 10

Cagliari – 10

Genoa – 10

Lecce – 9

Monza – 8

Venezia – 8

*Una partita in meno