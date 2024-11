Adani-Panatta scontro alla Domenica Sportiva: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera?»

La puntata di “La Domenica Sportiva” di ieri sera ha regalato ai telespettatori uno dei momenti più vivaci e umoristici degli ultimi tempi, grazie a un botta e risposta tra Lele Adani e Adriano Panatta che ha mescolato ironia e analisi sportiva in egual misura.

Mentre il dibattito si concentrava sulle prestazioni del Napoli, primo in classifica e uno dei favoriti per lo scudetto, l’ex tennista Panatta ha sollevato un punto che spesso frusta i tifosi e gli addetti ai lavori: la reticenza dei giocatori a dichiarare apertamente le loro ambizioni scudetto. “I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Sono primi in classifica, stanno giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all’Inter, perché non dire ‘io penso proprio che siamo da scudetto’?” ha incalzato Panatta.

Adani, mai uno a tirarsi indietro, ha risposto sottolineando un punto di vista diverso: “Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell’Inter”. A questo punto, il tono si è fatto più scherzoso ma sempre pungente, con Adani che ha lanciato una battuta a Panatta: “Ma che hai preso il Viagra anche stasera, dai?”

L’ex tennista ha prontamente negato, ma Adani non si è fermato, suggerendo a Panatta di “dosare” le sue dichiarazioni. La conversazione ha poi preso una piega ancora più leggera e divertente quando Adani, facendo riferimento al pubblico dello studio, ha commentato: “Quella è una gabbia di matti. Tre o quattro li portano via. Mica finiscono la trasmissione questi qua. È impossibile, io sto meglio qua.”

Il dialogo ha continuato a oscillare tra serio e faceto, con interventi di altri ospiti come Pecci, che ha consigliato a Panatta di “mettere sempre l’ipotesi peggiore così se guadagni qualcosa sei stato bravo te”. Adani ha poi scherzato sulla possibilità di discutere argomenti del tutto estranei al calcio, come “la riproduzione delle farfalle in campo”.

La discussione ha chiuso con un Panatta visibilmente divertito che ribaltava la battuta iniziale di Adani: “Secondo me il Viagra lo prendi tu qua”, scatenando risate anche nell’ex calciatore.

Questo scambio non solo ha alleggerito l’atmosfera ma ha anche mostrato come, a volte, nel calcio italiano si possa ancora discutere con leggerezza e spirito di intelligenza, anche di temi caldi come le ambizioni scudetto di una squadra in grande forma.

💊 Lele Adani dice a Panatta che ha preso il viagra, poi si va ad abbracciare la milfona tra il pubblicopic.twitter.com/F25mUut8v4 https://t.co/dqjudhDwkd — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) November 10, 2024