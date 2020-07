Al termine dei primi 45 minuti di gioco, la gara di Serie A tra Bologna e Lecce, vede i padroni di casa in vantaggio per 2-1 con i gol di Palacio e Soriano per il Bologna e Mancosu per il Lecce. Il club salentino, qualora il match terminasse così, vedrebbe invariato il distacco di 4 punti dal Genoa, allontanandosi sempre più dall’obiettivo salvezza.