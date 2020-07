Pochi istanti fa è terminata la gara di Serie A tra Bologna e Lecce col risultato di 3-2. I padroni di casa avevano chiuso in vantaggio il primo tempo 2-1 con i gol di Palacio, Soriano, e Mancosu per il Lecce. Nella ripresa pareggia il Lecce grazie al gol di Falco. Nei minuti di recupero Barrow regala la vittoria al Bologna e riporta a -4 il Lecce dal Genoa per la corsa alla salvezza.