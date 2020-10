La conferenza stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Cagliari, inizialmente prevista per le 13.30 nella sede del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, è stata annullata. Dietro la scelta sembra ci sia la presenza di un caso di positività al tampone per il Covid-19, non ancora individuata.