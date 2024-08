Serie A: 1-1 all’intervallo tra Torino e Atalanta. Pari senza gol in Fiorentina-Venezia. I risultati parziali

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, ecco la situazione nelle due partite di Serie A attualmente in corso:

Fiorentina vs Venezia: 0-0

A Firenze, il primo tempo tra Fiorentina e Venezia si è concluso a reti inviolate. Entrambe le squadre hanno cercato di creare occasioni, ma le difese hanno retto bene, mantenendo il punteggio fermo sullo 0-0. La Fiorentina, sostenuta dal pubblico di casa, cercherà di sbloccare la partita nel secondo tempo, mentre il Venezia proverà a strappare un risultato positivo in trasferta.

Torino vs Atalanta: 1-1 (Retegui 26′; Ilic 31′)

A Torino, la sfida tra il Torino e l’Atalanta è più vivace, con entrambe le squadre che sono riuscite a trovare la via del gol nel primo tempo. La partita è attualmente in equilibrio sull’1-1, e il secondo tempo promette ulteriore spettacolo. Il Torino cercherà di sfruttare il fattore campo per imporsi, mentre l’Atalanta, nota per il suo gioco offensivo, tenterà di tornare a Bergamo con una vittoria.