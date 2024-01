Si conclude con il risultato di 1 a 1 il match della 22esima giornata di Serie A tra Juventus ed Empoli. I bianconeri, in 10 per quasi tutta la partita per via dell’espulsione di Milik, vengono fermati dai toscani: al gol di Vlahovic risponde Baldanzi.

Di seguito la classifica aggiornata: