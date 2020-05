Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sta studiando un piano per cercare di trasmettere le partite in chiaro. Secondo quanto riporta “Tuttosport” il ministro incontrerà Sky per discutere le due ipotesi in gioco. La prima che prevede una Diretta Goal nel tardo pomeriggio nella finestra delle 19 e 15, mentre la seconda è quella di trasmettere una partita in chiaro a settimana.