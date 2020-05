Non si placano le polemiche tra Mirri e Di Piazza, dopo le dimissioni del vicepresidente italo-americano continuano le schermaglie tra i due. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Di Piazza sui social ha rivelato che durante l’ultimo Cda di Hera Hora, la Holding che controlla la Ssd Palermo, aveva proposto di versare nella casse del club l’intero capitale sottoscritto per il programma triennale, 15 milioni. Richiesta bocciata dalla famiglia Mirri, che ha avvallato il versamento di circa 3 milioni a completare i 6 previsti per il 2020-21. Di certo la situazione non è delle più serene per programmare la prossima stagione dei rosanero.