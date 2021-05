Sergio Ramos lascerà il Real Madrid il prossimo 30 giugno, giorno in cui scadrà il suo contratto.

Il difensore spagnolo potrebbe ripartire dal Manchester City, con Pep Guardiola in forte pressing per portarlo in Premier League. Secondo quanto riportato da “ESPN”, il centrale giocherebbe due anni con i Cityzens e chiuderebbe successivamente la carriera in MLS, nel New York City FC.