Ancora guai per Angela Chianello diventata famosa dopo la frase “Non c’è ne Coviddi”. Nei giorni scorsi Angela ha pubblicato una hit musicale, ma nel registrare il videoclip non indossava la mascherina, ne rispettava il distanzaimento sociale. Ragion per cui è stata denunciata dalle autorità.

Adesso secondo quanto riporta “Gds.it” sarebbe arrivata una nuova denuncia per Angela Chianello, sempre per il suo video musicale. I carabinieri della stazione Oreto, sono riusciti a identificare i partecipanti del videoclip, che si è svolto anche in un autolavaggio. I carabinieri hanno emesso 4 denunce ed è stato chiuso anche l’autolavaggio. Per l’attività di autolavaggio è scattata la chiusura per 5 giorni e la sanzione amministrativa di 400 euro per violazione della normativa anti-Covid.