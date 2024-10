“Sento un dolore enorme: mi ritiro”: Jannik Sinner lo scopre leggendo i social | Si ferma anche lui

Il numero 1 del Ranking ATP ha appreso una clamorosa novità. Il ritiro inaspettato lo condizionerà in maniera davvero importante.

Il periodo d’oro di Jannik Sinner procede. Gli ultimi successi del tennista altoatesino gli sono valsi di diritto un posto nell’olimpo di questo sport, e soprattutto gli consentiranno sicuramente di mantenere il suo posto in testa al Ranking ATP fino alla fine dell’anno. Se dal punto di vista dei risultati le cose per lui stanno andando alla grande però c’è una questione che non gli sta facendo affatto dormire sogni tranquilli.

Nello specifico, dopo che il fuoriclasse italiano era stato assolto nei mesi scorsi, la Wada ha deciso di presentare ricorso per chiedere una squalifica sul caso doping. Una bella batosta per il ragazzo di San Candido, che dunque è in attesa di conoscere il suo destino e di capire come possa andare la sentenza nei sui confronti.

Le notizie clamorose per lui però non sembrano essere affatto finite qua. Nelle scorse ore infatti Sinner è venuto a conoscenza di un annuncio a dir poco incredibile, riguardante un ritiro dovuto ad un enorme dolore. Una novità che il tennista classe 2001 ha scoperto direttamente sui social. Vediamo dunque chi è il collega che ha deciso di fermarsi.

Ecco chi ha deciso di ritirarsi

Il torneo di Parigi-Bercy che sta per iniziare ha già perso un protagonista importante. A causa di alcuni problemi fisici infatti un grande nome ha deciso di dare forfait per l’avventura parigina, e il suo annuncio sui social non ha lasciato ombra di dubbio.

“Ho cercato di darmi un’ultima opportunità per essere in forma per giocare a Parigi, ma sfortunatamente quest’anno non è stato così. Dopo aver avvertito un po’ di dolore alla schiena durante Basilea, ho fatto alcuni test e tentativi di allenamento prima di concludere che non sarei stato pronto per competere al livello che speravo”. Sono queste le parole riportate sui propri account ufficiali da Felix Auger-Aliassime.

Cambia il tabellone per Sinner

Questa notizia va ad influire anche sul tennista altoatesino, che avrebbe potuto sfidare il canadese nella sua prima apparizione del torneo.

Un cambiamento importante dunque, visto anche il valore del tennista che ha deciso di ritirarsi, il quale in passato ha ottenuto ottimi risultati, tanto da raggiungere il sesto posto nel Ranking ATP.