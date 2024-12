SENTENZA UFFICIALE FIGC – “2 punti di penalizzazione in classifica”: perso il 1° posto in classifica

Annuncio ufficiale che emana la sentenza per la squadra capolista del campionato: due punti di penalità che costeranno carissimi.

Ogni anno, in tutti i campionati, ci sono situazioni controverse che vedono invischiati i club. Ad esempio, qualche giorno fa il Manchester City ha visto l’inasprirsi delle accuse a suo carico da parte della FA, e comincia a temere un processo pesante in vista del prossimo anno, che potrebbe scaturire delle sanzioni enormi.

Rimanendo nel nostro paese invece ad essere da mesi ormai sotto la lente di ingrandimento sono sia il Milan che l’Inter, invischiate nel caso ultras, sul quale non sono ancora giunti i provvedimenti. Un altro club italiano però di recente ha visto tramite un comunicato ufficiale l’arrivo della tanto temuta sentenza.

Infatti la società in questione dovrà scontare ben due punti di penalizzazione nella classifica del campionato attuale, che le faranno perdere il primo posto. Vediamo però di quale club stiamo parlando e per quale ragione è stato sanzionato.

Il club sanzionato duramente

Da diverse settimane ormai continua a tenere banco la questione che vede invischiata la Ternana. Il club umbro infatti nei mesi scorsi è stato deferito a causa del mancato pagamento entro i termini previsti delle ritenute Irpef riguardanti i mesi di maggio e giugno scorsi. E dopo un lungo tira e molla finalmente è arrivata la sanzione, che non fa di certo felice la società.

Come riportato da milannews.it, ”La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il ricorso della Ternana Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva”.

Importanti ripercussioni sulla stagione del club

La Ternana, che milita nel Girone B di Serie C, in questo modo rimane a 39 punti in classifica, al pari del Pescara, e perde così la vetta solitaria (senza la penalizzazione sarebbe prima a 41). Restano comunque positive le speranze per il prosieguo del campionato.

Il club umbro se la può giocare fino alla fine con i Delfini per la conquista della promozione diretta in Serie B, senza dimenticarsi però delle altre rivali, in particolare la Virtus Entella, che si trovano poco dietro la coppia. Solo i prossimi mesi potranno dirci se questa penalità ha influito o meno sul futuro della squadra di Terni.