Segre, Gomes e un «mister X». Il Palermo rinforza la diga in mediana

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul centrocampo del Palermo con le certezze Segre e Gomes più un “mister x”.

L’ago della bilancia per il Palermo è la zona mediana, dove il tecnico rosanero ha intenzione di intervenire aggiungendo un elemento in più a copertura della difesa, che troppo ha sofferto nelle ultime partite. L’idea è quella di un ritorno al passato, al 4-3-3, ma non sono da escludere soluzioni diverse, su tutte il 3-5-2.

In entrambi i casi, però, c’è una certezza, ovvero l’aumento dei centrocampisti, passando da due a tre. Certamente si ripartirà dalle certezze Gomes e Segre, più un posto che «balla» tra tutti gli altri centrocampisti presenti in organico, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità.

Gomes è imprescindibile per spezzare il gioco avversario e per far ripartire la manovra; Segre è sempre pericoloso quando si inserisce ed è in grado di fare un pressing asfissiante sul portatore di palla, oltre ad avere l’abilità nel ribaltare il fronte dell’azione da difensiva a offensiva con degli allunghi che spesso hanno consentito al Palermo di rendersi pericoloso in avanti.

A loro due possono essere affiancati un po’ tutti. Quello che parte leggermente più indietro è probabilmente Stulac, considerato che si tratta di un classico regista che in fase di non possesso non offre grande copertura. Gli altri tre, invece, Henderson, Coulibaly e Vasic, partono tutti quasi dallo stesso piano, perché sono in grado di offrire un buon mix tra difesa e attacco.